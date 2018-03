A Páscoa está chegando, uma festa cheia de simbologia e repleta de emoções. Para os cristãos, a é dia de reflexão. Dia de alegria para comemorar a ressurreição de Cristo.

Em um cenário onde celebramos Cristo, renovamos nossas esperanças e brindamos a vida, famílias se reúnem ao redor da mesa repleta de deliciosas iguarias preparadas com carinho.

Pode ser também que nossas crianças estejam correndo pelos jardins em busca dos ovinhos escondidos entre os arbustos na maior felicidade sem se preocupar que os ovos não são de coelhos, mas sim, uma representação do ressurgimento da vida.

Porém, nem todas as crianças participarão da festa. Em todo o Brasil, 47 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Deste total, 13.418 estão no estado de São Paulo.

Enquanto aguardam os trâmites judiciais e as tentativas de reestruturação de suas famílias, vivem em uma situação indefinida, à espera de um lar. Das crianças e adolescentes abrigadas atualmente, apenas 5.215 estão habilitadas para adoção. Isso representa menos de 15% do total ou apenas um em cada sete meninos e meninas nessa situação pode ser adotado.

Diante dessa realidade, os alunos da Educação de Jovens e Adultos do Colégio Santa Maria não poderiam ficar indiferentes. Com o sentimento de celebrar a vida, munidos de grande entusiasmo, participaram no último sábado, dia 24 de março, da ação fraterna “Páscoa Solidária”, promovida pelo Rotary Club São Paulo Aeroporto em parceria com a Rede Pão de Açúcar, com o objetivo de arrecadar chocolates e guloseimas para as crianças do Lar Casa do Caminho, localizada em uma das regiões mais carentes de São Paulo, que abriga meninos e meninas em condições de vulnerabilidade.

Um verdadeiro exército de voluntários, armados de sorrisos e palavras de carinho, conseguiu arrecadar em um dia mais de 70 quilos de doações que farão a alegria de muitas crianças no próximo domingo de Páscoa.

Com o sucesso da campanha e o grande volume arrecadado, o grupo rotário decidiu favorecer mais uma instituição de abrigo infantil para receber as doações e celebrar a esperança de verem renascer em Cristo um futuro mais justo e fraterno. Dessa vez será A Casa Bom Jesus (SAICA), localizada também na zona sul, abrigando crianças recolhidas pela justiça, na espera da reorganização da família ou adoção.

O trabalho foi intenso, mas a satisfação foi maior. O sentimento de compartilhamento e reciprocidade promoveu, em todos que participaram desse dia, uma transformação intrínseca em cada um, isto é, uma mudança como ser humano.