Partiu reunião de pais

Autoria: Veronice Leal

Toda escola programa reuniões eventuais com pais e professores para apresentar as metas da série, conquistas ou progressos dos filhos. No entanto, há pais que não podem comparecer e há outros que sentem-se a caminho de um roteiro já conhecido. Dessa forma, assegurar que a frequência será unânime é utopia. Como proceder, então, para reverter esse quadro de baixa presença e tornar esse momento produtivo e cheio de sentido?

Pensando em tornar a “Reunião de Pais” um momento valioso e enriquecedor, o 5º ano do Colégio Santa Maria colocou os alunos como protagonistas efetivamente: eles conduziram e apresentaram o encontro entre pais, alunos e professores. Resultado imediato: presença maciça de pais envolvidos e radiantes para verem e ouvirem de seus filhos os progressos alcançados.

Tanto as expectativas dos educadores, quanto dos pais foram atingidas, pois vimos alunos preocupados com o que iam apresentar, pais ansiosos para verem seus filhos numa situação nova à frente e em pequenos grupos. Cada grupo de estudantes ficou responsável por um componente (Português, Matemática, Ciências Humanas, Ciências Naturais e Ensino Religioso), que tinha de integrar os pais através de jogos (presenciais e on-line), dramatizações e explanações. Por sua vez, os pais demonstrariam o entendimento ao realizar as atividades propostas pelos filhos, que atentos os acompanhavam e auxiliavam no êxito da tarefa.

Assim, coube às professoras a síntese desse momento produtivo. O que mais ouvimos foram expressões como: “Queremos mais reuniões assim!”; “Nossa! Já acabou?!”; “Esse é o tipo de reunião que não cansa!”; “Será sempre nesse formato? Tomara!”; “Foi evidente o crescimento do meu filho! Ninguém me contou! Eu vi!”.

Eventos com essa configuração exigem organização, preparo, cuidado, disciplina, critérios, mas, acima de tudo, envolvimento! Sem dúvida nenhuma, o sucesso dessa reunião deve-se à segurança da aprendizagem dos alunos, que se sentiram à vontade e felizes no papel de interlocutores de seu conhecimento.

Cabe ressaltar que pais, alunos e professores viram esse momento com um novo olhar, isto é, uma pequena amostra de como podemos nos surpreender, quando mudamos o foco e damos oportunidades reais de protagonismo aos alunos: nosso principal objetivo e razão de todo planejamento.