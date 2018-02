Parque: muito além do que vemos!  

Autoria: Luciana Boggi Proença

Desde o primeiro dia de aula, o parque é o espaço mais desejado pelas crianças. Areia, balanços, escorregador e outros brinquedos enchem os olhos e encantam a todos!

Este espaço vai além de só diversão, é pensado e planejado com intuito de promover o desenvolvimento global: cognitivo e motor. Instiga os sentidos, fortalece os músculos, aprimora habilidades motoras e aguça a imaginação.

Aqui no Santa Maria temos dois parques com diferentes aparelhos e estrutura física, são compostos por estações variadas que estimulam as crianças a explorarem diversos materiais, favorecem as habilidades motoras, lateralidade, interação, resolução de problemas e ampliação da linguagem.

Piso emborrachado, areia, pedregulhos e terreno acidentado proporcionam aos alunos diferentes sensações. Inicialmente, é comum observar as crianças desconfortáveis, sentem-se inseguras ao caminhar pelos diferentes terrenos e até pedem ajuda para andar. Gradativamente, se apropriam dos espaços, percebem as diferenças e criam estratégias especificas para cada terreno.

A principal ideia é que a recreação aconteça de forma livre e espontânea. A imaginação e os aspectos motores permeiam todas as brincadeiras. As relações ocorrem de acordo com os interesses e os vínculos afetivos.

Ir ao parque é um momento de muita aprendizagem!