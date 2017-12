Palestra sobre biomas na EJA

Autoria: Cátia de Oliveira Brandão e Daniel Abrão Santos

Ao nos apropriarmos das informações midiáticas, vemos constantemente colocações como problemas com a biodiversidade, impactos com degradação do ar atmosférico, dos mananciais e dos solos, queimadas, desmatamento e outros. E refletir sobre esses fatos gera alguns questionamentos: Quais as observações que devemos enxergar para ocorrerem mudanças? Quais as tomadas de decisões para amenizar tais problemas? Quais seriam as nossas ações sobre esses impactos?

Em paralelo, a Campanha da Fraternidade de 2017 tem como objetivo o cuidar da criação, de modo especial, dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho.

Em função desse cenário, os alunos da EJA – Educação para Jovens e Adultos – do Colégio Santa Maria receberam o palestrante Francisco José Carvalho, formado em Direito e pós-graduado em Direito Ambiental, que discorreu sobre o conhecimento dos biomas brasileiros, suas características geográficas e gerais, bem como da diversidade de fauna e flora, extrativismo, população e condições de sobrevivência. A ênfase foi na necessidade da solidariedade entre as populações dos biomas, propondo aos alunos um questionamento: “Como consigo enxergar e me sensibilizar com as dores do outro e colaborar com ideias, por entender que tais vivências acalentariam e amenizariam estes problemas?”.

Tantas são as reflexões acerca do exposto, e trabalhadas durante o ano de 2017 por meio da Campanha da Fraternidade, que, possivelmente, farão com que nos envolvamos em discussões para um mundo melhor.