Paisquenarram

“A narração de histórias desenvolve a linguagem, apresenta o mundo da arte, amplia o universo de significados e ainda proporciona um momento simples e único de conexão entre pais e filhos”.

Autoria: Regina Freire

Ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta o interesse das pessoas em todas as idades. E foi dessa forma que, no dia 13 de agosto comemoramos o Dia dos Pais no Colégio Santa Maria.

A Educação Infantil iniciou a manhã de sábado com uma bela homenagem aos pais. Após um delicioso café da manhã, lindas histórias foram narradas por pais e filhos. A narrativa é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções e sentimentos de forma divertida e significativa.

No decorrer da semana trabalhamos várias histórias. Cada turma escolheu a mais significativa para o grupo e a partir desta narrativa preparamos com muito carinho e dedicação nosso presente, uma linda camiseta confeccionada com elementos da história. O presente serviu como apoio para que nossas crianças pudessem narrar a história com mais riqueza de detalhes para o papai, durante a oficina todos usaram suas lindas camisetas.

Contar e ouvir uma história aconchegada a quem se ama é compartilhar uma experiência gostosa e prazerosa, a Educação Infantil compartilhou saberes e experiências de forma lúdica e interativa com seus pais. Nossas salas foram ambientalizadas com painéis com retratos dos pais, mensagens e elementos da história, deixando todas as salas contextualizadas, as crianças prepararam tudo com muito empenho e cuidado.

As crianças também foram surpreendidas, alguns pais narraram de forma dinâmica e criativa belas histórias para enriquecer esse dia maravilhoso e encantador, foi um momento muito especial e com muita descontração.