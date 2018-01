Os recortes da Geografia

Autoria: Fernando Uesato de Mello

Muito se fala sobre a importância da Geografia como divisão disciplinar do conhecimento que se coloca na função de sintetizar o movimento aparentemente disperso do mundo. Aponta-se aí a grande importância da Geografia no entendimento da direção do processo social, que ao se desenvolver, o faz modificando, produzindo e reproduzindo o Espaço.

No entanto, se por um lado a Geografia tem grande importância como ciência de síntese devido à sua capacidade de reunir o fragmentado conhecimento humano, por outro ela não pode prescindir de sua parte analítica. Esta se faz necessária devido ao alto grau de complexidade da sociedade moderna, que se reproduz através de inúmeras mediações. Perceber e compreender essas mediações são o objetivo das subdivisões analíticas da Geografia.

Os recortes analíticos da Geografia mais conhecidos são a Geografia Econômica, Geografia Agrária, Geografia Urbana, Geografia da População, Geografia Política e Geografia Física. Cada sub-área destas se dedica a desenvolver estudos particulares que possam contribuir com o entendimento da dinâmica relação entre os seres humanos e seu meio constituinte do Espaço Geográfico.

No Colégio Santa Maria o componente curricular de Geografia se empenha em esmiuçar a realidade para que os alunos e as alunas tenham uma compreensão sólida do mundo em que vivem.

Um bom exemplo é a abordagem da Geografia Urbana sobre o papel da Imagem como forma de mediação social em uma sociedade tão focada no indivíduo como a nossa: Como milhões de pessoas inseridas em um cotidiano intenso de trabalho se relacionam com seu meio? Pensar na Imagem como produtora de uma dinâmica social é crucial para a compreensão do mundo moderno.

A partir deste tema seguimos para questões que potencializam o olhar questionador das alunas e dos alunos: quem produz as imagens? Existe intenção nesta produção? Nossas preferências estéticas são naturais ou induzidas?

Construir um entendimento rico e complexo sobre o mundo é o objetivo da disciplina de Geografia do Colégio Santa Maria.