Organização do espaço e do tempo na Educação Infantil

As atividades planejadas devem contar com a participação ativa das crianças, garantindo às mesmas a construção das noções de tempo e de espaço, possibilitando-lhes a compreensão do modo como as situações são organizadas e, sobretudo, permitindo ricas e variadas interações sociais.

O cotidiano da Educação infantil no Colégio Santa Maria prevê momentos diferenciados que organizam as atividades e suscita a participação das crianças de forma colaborativa. As atividades, os momentos e os espaços planejados são socializados e escolhidos com a participação das crianças. Acreditamos que todos os momentos da jornada da criança na escola são educativos.

Diversos tipos de atividades envolverão as crianças e os adultos: o horário da chegada, a alimentação, a higiene, os passeios no bosque, as brincadeiras – os jogos diversificados – como o faz-de-conta, os jogos imitativos e motores, as explorações de materiais gráficos e plásticos – os livros de histórias, as atividades coordenadas pelo professor polivalente e também por professores especialistas (música, inglês e movimento).

Durante a participação da construção da rotina, nossas crianças aprendem a estabelecer e a ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração.