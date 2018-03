Óptica sem uma atenção especial à visão, não seria óptica

Autoria: Marcos Vinícius Appollo

O curso de Física na 2ª série do Ensino Médio do Santa Maria abordou neste semestre o tema Óptica. Seria impossível tratar do assunto sem dar uma atenção especial à visão, afinal de contas é, dos nossos cinco sentidos, o que nos fornece uma quantidade enorme de informações e requer do cérebro uma atenção mais que especial. Segundo o neurologista Charles Gray, do Instituto Salk, nos Estados Unidos, “existem neurônios que trabalham em ritmo de dedicação exclusiva à compreensão de cada detalhe daquilo que se está vendo”.

Para cada anomalia da visão – miopia, hipermetropia etc – torna-se necessário um tipo de lente específico, sendo as mais comuns as divergentes e as convergentes. Além disso, esta referida lente tem um “grau” específico para cada um dos olhos que será diagnosticado pelo oftalmologista. Tive o cuidado de colocar a palavra grau entre aspas, pois o termo científico para esta grandeza Física é a dioptria, ou seja, se uma pessoa tem “2 graus de miopia” a vergência da lente será V = – 2 di; se outra pessoa tiver “1,5 grau de hipermetropia” a vergência passa a ser V = +1,5 di.

O curso caminha pela construção gráfica da situação – uma habilidade diferente das exigidas em muitos assuntos vistos na Física e também pelos cálculos para se determinar a vergência da lente em cada situação.

Não tenho a pretensão que os estudantes saiam com o diploma de oftalmologia, mas que eles consigam estabelecer relação dos conhecimentos adquiridos por esta disciplina e situações vividas em seu cotidiano.

Seguem duas imagens: um dos slides da apresentação do PowerPoint sobre o assunto onde pode-se diferenciar algumas anomalias e os referidos campos de visão (acrescente ao seu repertório de palavras: emétrope é uma pessoa que não necessita de nenhum tipo de lente corretiva). A outra é uma foto com alunos e alunas – de óculos – que se prontificaram a serem representantes do curso.