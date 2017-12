Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica 2017

Autoria: Simei Ribeiro

Por tradição, há alguns anos, o Colégio Santa Maria participa das Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica – OBA. Mas qual será a real importância de incentivar nossos alunos a participarem deste evento externo?

Existem diversos motivos para que tenhamos empenho em motivá-los a isso. Primeiramente, não há como negar que essas competições são muito desafiadoras para eles. Alguns costumam até encará-las como uma disputa, um jogo ou mesmo uma competição saudável. Justamente por ser um desafio, a OBA não é muito fácil, pois do contrário, provavelmente o interesse dos alunos seria menor.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As olimpíadas representam uma grande oportunidade para que o aluno consiga se aprofundar em uma matéria que se interesse e queira saber mais a respeito. Geralmente, aqueles que gostam de entender como surgiu a vida no nosso planeta, como se formam cada uma das estruturas do nosso universo, de como o invisível mundo dos átomos formam tudo o que vemos ao nosso redor, de saber as características dos lugares, do que está acontecendo em nosso planeta, de saber a história dele, de construir foguetes e entender como funcionam as leis da Física, que regem todo o nosso universo, estão entre os primeiros a manifestarem interesse em participar.

Estas e outras questões são trabalhadas juntamente com eles como forma também de prepará-los para a prova da OBA. Por isso é extremamente importante que a maioria saiba que tais conteúdos e habilidades são fundamentais, inclusive para a compreensão de outros fenômenos tratados dentro do componente de Ciências e de forma interdisciplinar em outras matérias.

A OBA, de modo geral, também melhora o rendimento escolar dos alunos. Estudar para ela pode ser comparado à preparação para correr uma maratona. Você não conseguirá percorrer uma longa distância se não preparar seus músculos para esse desafio. Para que consiga bons resultados, um ótimo currículo escolar, novos relacionamentos e muitas medalhas, os alunos deverão exercitar sua massa cinzenta, colocar seu cérebro para trabalhar.

Em nosso Colégio, a astronomia é um tema do currículo de Ciências no 6º ano. Além dos conteúdos e habilidades trabalhados em sala, são oferecidas também algumas oficinas preparatórias para aqueles que querem desenvolver práticas, além dos conteúdos, que os auxiliem a resolver as questões que serão cobradas na prova da OBA.

Neste ano, durante as oficinas preparatórias, os alunos inscritos trabalharão, por exemplo, com moldes de Planetas, inclusive o planeta Terra, seus satélites naturais, como um sistema de comparação de tamanhos, trabalho com distâncias e ano-luz; construção de relógios de Sol; montagem de um sistema para verificação do solstício e equinócio.

Essas atividades práticas da OBA têm como objetivo preparar os alunos para as provas da olimpíada e, ao mesmo temp, trabalhar a parte experimental, prática ou observacional do seu aprendizado. É fortemente recomendado pela OBA que todo apoio seja dado para que estas atividades sejam realizadas bem antes do dia da prova por todos alunos interessados.