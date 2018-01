Oficinas de estudos para o ENEM 2015

Em preparação para as provas do ENEM, alunos da 3ª série do Colégio Santa Maria têm atividades complementares ao trabalho já realizado nos cursos desenvolvidos no Ensino Médio

Após análise dos microdados do Santa Maria realizada em 2014 e no 1º semestre de 2015, pela equipe técnica e de professores sobre o ENEM 2012 e 2013, várias conclusões foram discutidas e geraram encaminhamentos em cada uma das áreas do conhecimento.

As atividades foram organizadas em módulos, com tema, metodologia e dinâmica que se iniciaram e se concluíram em oficinas idealizadas e dirigidas por professores de cada área. Houve atividades de aprofundamento de conhecimentos já trabalhados, como interpretação de textos, análise de tabelas, gráficos e diagramas. Desenvolvimento de interpretação e análise textual e iconográfica. Resolução de diversas questões de ENEM com revisão de conteúdos que indicam fragilidades e recomendações para resolução.

Ao todo foram desenvolvidas 17 oficinas que envolveram habilidades e competências das 4 áreas do conhecimento (Linguagens e Códigos, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática) e Redação.

As Oficinas de Estudos visam complementar e ampliar as diversas atividades de ensino-aprendizagem já desenvolvidas com os alunos da 3ª série, que realizarão nos próximos dias 24 e 25 de outubro os exames oficiais do ENEM de 2015.