Autoria: Tiago Fernandes de Souza

Ler é uma atitude intrínseca à sala de aula, à vida e ao ser humano, entretanto, tem sido pouco explorada por muitos de nossos alunos na escola e na própria vida. Falta ler melhor o texto, a imagem, as expressões, as situações… Ler as informações que estão explícitas assim como, e principalmente, as que estão implícitas, mas para isso é preciso determinação e desejo para enxergar aquilo que se mostra e aquilo que se esconde.

Partindo dessa premissa, iniciamos, na última semana, com um grupo de alunos do 8º ano do Santa Maria uma modalidade experimental de reforço escolar: A OFICINA DE LEITURA E COMPREENSÃO, num outro ambiente (a biblioteca da escola) e com uma conversa sobre a importância da leitura na nossa vida, bem como o uso de mecanismos mais eficientes para a compreensão de textos.

Os alunos foram desafiados a fazerem leituras de charges e relacionarem textos, haja vista a dificuldade posta em promover leituras mais profundas dos diversos textos. Foram instrumentalizados a terem como ponto de partida para qualquer leitura o acesso aos conhecimentos prévios sobre o assunto tratado, a leitura atenta do título e a relação deste com o restante do texto, a associação entre o texto lido e os textos que se associam a ele (direta ou indiretamente), a observação atenta na sequência de informações que são dadas e, principalmente, o gênero textual trabalhado, o público-alvo e as intencionalidades do texto.

Para os próximos encontros, os alunos estão planejando duas atividades: uma análise de reportagens jornalísticas televisivas relacionando-as com matérias que podem ser encontradas em mídia impressa e a leitura de uma obra literária do acervo da biblioteca, para apresentação em futuros encontros. Esperamos que as leituras sejam apreciadas e abram as mentes para outras e novas experiências leitoras.