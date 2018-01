Oficina de formação de professores

Grupo de professores do Ensino Médio do Santa Maria se reúne para estudar metodologias que ajudem os alunos na elaboração de respostas dissertativas

Nos dias 26 de agosto e 2 de setembro, a equipe de professores do Ensino Médio vivenciou uma oficina proposta por três professores de Português desta própria equipe. Adriano dos Santos, Darci Garcia e Karin Kansog propuseram uma atividade que envolveu a reflexão sobre a prática, a partir da necessidade de ajudar nossos alunos a melhorar suas respostas dissertativas levando em conta a coesão na expressão de ideias e a coerência e a pertinência do texto em relação ao enunciado.

O grupo de Português levantou hipóteses, estudou e propôs a atividade a partir do próprio material de avaliações produzido por professores e alunos. A oficina foi organizada em momentos práticos e teóricos, focando a relação entre a elaboração do enunciado e a expectativa de resposta.

A equipe docente aprendeu muito com essa experiência, pois vivenciar oficinas elaboradas pelos próprios professores convida-os a serem protagonistas de sua formação e fortalece o vínculo do grupo com o objetivo institucional. Assim relata a professora Rita, de Artes: “Eu gostei muito da possibilidade de novamente podermos em grupo estudar, ouvir, pensar a partir de uma questão que é importante para a equipe de professores. O material que vocês disponibilizaram, as atividades propostas, o trabalho em selecionar as questões de todos os componentes, de tentar propor caminhos para que pudéssemos orientar os alunos a escreverem respostas dissertativas de mais qualidade, merecem todo nosso reconhecimento”.