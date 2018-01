O verdadeiro sentido da Páscoa

Autoria: Fatima Regina F. Trigo Perazzoli

Celebrar a Páscoa para a maioria das crianças significa ganhar ovos de chocolate recheados de brinquedos e outros brindes, mas para os alunos e alunas do Jardim II B do Santa Maria a data ganhou um novo sentido:

– Páscoa é Vida Nova.

– Jesus morreu e viveu de novo.

– Vida Nova é alegria!

Por meio de diferentes vivências como roda de conversa, relato de experiências, leitura de imagens e histórias, músicas, plantio do girassol, vídeos e culinária, as crianças conheceram o verdadeiro significado da Páscoa. De maneira lúdica, se apropriaram de novos conhecimentos reconhecendo que, além do coelho e ovos de chocolate, símbolos pascais, a Páscoa representa a partilha e a Vida Nova.

Estes foram momentos significativos em que a convivência em grupo, o cuidado com o outro e com a natureza estiveram presentes enfatizando atitudes de amizade, respeito, partilha e cooperação entre todos.

A experiência da partilha durante a celebração de Páscoa da turma foi outro momento especial. Assim como Jesus, o grupo partilhou com os amigos do Jardim I e Jardim II A os alimentos elaborados por eles.

Logo no inicio da semana começaram os preparativos: observação da imagem da Santa Ceia, conversa sobre vivências de partilha em família e com os colegas e preparação de um delicioso biscoito.

No dia da celebração, toalha sobre a mesa, imagem de Jesus, flores, pães, biscoitos e suco de uva. Todos foram chegando e se organizando numa grande roda. Assistiram ao vídeo “A verdadeira história da Páscoa” e em seguida saborearam juntos os pães, biscoitos e suco de uva recordando o momento em que Jesus partilhou com seus amigos o pão e o vinho.

Para compartilhar as aprendizagens e vivências sobre a Páscoa com as famílias, cada aluno levou para casa o girassol e alguns biscoitinhos.

Desta forma, os alunos do Jardim II B celebraram de maneira significativa a Páscoa: festa da partilha, da Vida Nova e do amor.