O teatro vai ao colégio

Autoria: Tauany Pazini

Os alunos do Jardim II e do Pré do Santa Maria tiveram o privilégio de assistir à peça “A invenção de Celeste” no Auditório do próprio Colégio. A peça é baseada no livro de mesmo nome da autora Telma Guimarães Castro Andrade (publicação da Editora do Brasil), e tem como tema principal a mentira.

Na história, Celeste inventa uma mentira quando a professora pede para que a turma traga fotos de seus bichinhos de estimação. Como a menina não tem um, tira uma foto do cachorro do vizinho e leva para a escola dizendo ser dela. A invenção acaba gerando problemas e Celeste descobre como é importante dizer a verdade e que a mentira, sempre, tem pernas bem curtas.

A encenação mostra o que aconteceu com Celeste após a história: o “monstro da mentira” a transforma em uma formiguinha, porém, com a ajuda de uma máquina do tempo, Celeste volta a ser menina e aprende uma lição sobre as consequências de se contar mentiras.

Nem é preciso dizer que os alunos adoraram a atividade e aprenderam valores muito importantes.