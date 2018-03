O Sol como alternativa… por mais 4,5 bilhões de anos!

Projeto Ecoestudantil do 7ºano do Fundamental II trabalha as fontes alternativas de energia; alunos ministraram oficinas e doaram aquecedor solar a escola estadual

Em sala, os alunos do 7º ano participaram de reflexões e discussões sobre as vantagens e desvantagens das diversas formas energéticas. “Trabalhamos diretamente com o aproveitamento da energia solar, por meio da construção, produção e instalação de Aquecedores Solares, utilizados tanto para o aproveitamento da água quente para o chuveiro como para as torneiras”, explica a professora Caroline Mieko.

Na primeira etapa, o projeto envolveu oficinas de construção, com o apoio dos funcionários da manutenção do Colégio. Dessa forma, os alunos puderam conhecer mais sobre o uso e a montagem, até a chegada ao processo de construção do aquecedor.

Num segundo momento, em posse de um protótipo estudado durante as oficinas de construção, os alunos ministraram oficinas para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Santa Maria e para a comunidade da Escola Estadual Dulce Carneiro, que ainda recebeu o aquecedor desenvolvido.

“Mais do que discutir e refletir com nossos alunos dentro do nosso espaço de convivência, o Projeto Ecoestudantil busca divulgar e semear boas ideias, transmitindo e trocando experiências sustentáveis”, finaliza Caroline.