Autoria: Mara Bussotti

Neste bimestre, os alunos do 9º ano do Fundamental II do Santa Maria leram o livro “ O retrato de Dorian Gray”. Com a leitura, puderam aprofundar um pouco mais o tema Identidade, trabalhado na série. A ficção carrega uma crítica à sociedade e aos indivíduos enquanto pessoas.

No enredo, o protagonista Dorian se depara constantemente entre fazer escolhas para exaltar sua beleza e seu ego ou contentar-se com a vida monótona da sociedade sem brilho oferecida pela vaidade.

Num momento crucial da adolescência, os alunos puderam refletir sobre suas escolhas e as consequências desencadeadas por elas. Nem sempre o que queremos nos trará os melhores benefícios para a vida futura.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aprofundar esse tema traz à tona uma reflexão sobre os apelos midiáticos, o desejo de posse e de cultivarmos a juventude eterna. É importante que os alunos percebam que criamos máscaras para diversas situações. Será que vale a pena perseguir desejos momentâneos ou investir em projetos que poderão trazer apenas frustrações?

Essas questões fazem do livro um grande clássico que vale a pena ser lido e discutido pelos jovens.