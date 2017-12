O que é ser professor?

Autoria: Anna Paula Rodrigues e Maíra Bedran

Acreditamos que ser professor não é uma profissão, é uma missão!

Um professor precisa ser ousado, persistente e esperançoso. É ele quem está grande parte do tempo presente na vida de seu aluno. Sua missão é ensinar, escutar, orientar, motivar, desafiar, descobrir potencialidades e desenvolver as habilidades de cada pessoa com quem compartilha seus ensinamentos. Nessa construção diária do conhecimento, faz muito mais do que apenas ensinar, pois com seu exemplo e forma de se relacionar com o outro e com o ambiente, influencia na formação de valores.

Em qual outra profissão você aposta no ser humano todos os dias e acredita que pode surgir um mundo melhor sempre? O cotidiano de um professor é alimentado pelos próprios alunos, que são curiosos, contestadores, interessados, verdadeiros e mobilizados em aprender. É nessa relação que acredita que pode fazer a diferença na vida deles e despertá-los para serem pessoas melhores, que façam a diferença na sociedade futura.

Um professor cuidadoso transforma seus alunos todos os dias. Esse mesmo professor que transforma, também é transformado. Ele ensina e aprende. Ele pertence ao seu grupo de alunos e seu grupo pertence a ele.

Hoje, quando perguntamos para alguns alunos de 2º ano do Ensino Fundamental I do Santa Maria por que seu professor é importante, tivemos as seguintes respostas:

“Os professores são importantes porque eles compartilham com as pessoas o que eles sabem, assim elas ficam sabendo e compartilham isso com outras pessoas. O que eles sabem se espalha. Todos fazem isso com carinho e com vontade de ensinar ao próximo” – Maria Eduarda de Almeida Prado Dutra

“Eu gosto da minha professora e de todos os professores que eu já tive porque eles me ensinam coisas e a cada ano sinto mais vontade de aprender. Aulas divertidas e novos aprendizados são importantes para o meu futuro” – Luiza Nascimento

“Minha professora é importante porque ela me ensina coisas muito importantes para minha vida” – Mariana Senatore Rivera

“Minha professora é importante porque ela me ensinou tudo que eu sei hoje e me apoia quando não sei o que escrever” – Bruno Feitosa Macena