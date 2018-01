O menino no espelho em outras linguagens

Autoria: Maria Carolina V. Biscaia e Tiago Fernandes de Souza

Você já percebeu quantos filmes são adaptações? As adaptações são a força vital da televisão, do cinema, dos quadrinhos e outras formas de arte. A adaptação de uma fonte para outra consiste em um processo complexo de escolhas de transferência de uma linguagem para outra.

Foi pensando nisto, que os alunos do 7º ano do Colégio Santa Maria receberam como desafio criar a adaptação de um capítulo do livro O menino no espelho, de Fernando Sabino, para as seguintes possibilidades de linguagens:

*Canção (letra e música);

*História em quadrinhos;

*Teatro de fantoches;

*Curta metragem;

*Roteiro para teatro com leitura dramática;

*Outra possibilidade apresentada pelo grupo a ser submetida ao professor.

E para nossa feliz surpresa, estas possibilidades apareceram! Recebemos algumas adaptações em Vlog, narrativa por WhatsApp, jornal impresso, enfim, os alunos mais uma vez provaram quanto são capazes e criativos, contemplando-nos com trabalhos atraentes e muito variados.