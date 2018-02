O melhor começo para o melhor ano

Autoria: Renata Ferrari

O primeiro dia de aula apresenta sempre uma atmosfera diferente. É o encontro do grupo, o material novinho em folha todo organizado na mochila, a expectativa de como será aquela pessoa que chamarão de professora… Enfim, uma nova história nasce no 4º ano do Colégio Santa Maria depois de um capítulo com final feliz no 3º. A preparação para esse momento deve estar à altura. “Professores matutando” é o termo mais apropriado para nos definir nesse tempo de espera.

Como nos aproximaremos do grupo de uma forma quase imediata? Claro! A linguagem de programação é alvo fácil!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como ambientaremos a situação inicial para encantar os alunos? Óbvio! O centro da investigação ficará por conta deles!

Como provocá-los a seguir os passos da descoberta? Boas perguntas na ponta da língua sempre!

Primeiro passo… Uma mensagem no telão despertou curiosidade sem fim: “Qual é a marca que nos define?”. Ainda mais, quando a única pista para resolver esse desafio estava na forma de códigos cifrados, uma carta repleta de símbolos como presente.

Olha daqui, pensa dali, compara de lá. Cada aluno com seu código nas mãos e muitas hipóteses na roda: “Pode ser a comemoração dos 70 anos do Colégio!”, “O mais importante é a família e Deus, olhem o sino aqui!”… Até que alguém diz: “Mas cada código é diferente do outro e todo mundo recebeu um! Só podem ser os nossos nomes, essa é nossa marca!”

Em poucos minutos, a lista de nomes do grupo estava completa! Tudo feito com escuta e análise; ajuda e cooperação; organização e lógica. Agora o mais valioso a ser mencionado (e apreciado com satisfação) é que antes de pensar no indivíduo, a manifestação se fez para o caráter da coletividade! Deus, família, comunidade escolar ocuparam os primeiros lugares daquilo que os define! “VALORES DE VIDA”, essa sim é a nossa MARCA!