O lúdico nas aulas de Matemática e Língua Portuguesa: aprendendo com dominós educativos

Autoria: Carla Afonso e Tiago Fernandes de Souza

“…a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa”. (Jean Piaget)

Quem disse que não é possível aprender brincando? Ou ainda, usar a mesma brincadeira para aprender conceitos matemáticos e linguísticos? Esse foi o desafio lançado pela professora Carla e o professor Tiago aos alunos do 8º ano do Santa Maria no início do 1º bimestre deste ano letivo.

Em Matemática, os alunos tiveram que relacionar diversas representações de números racionais, como: figuras, frações, decimais e porcentagens. Em Língua Portuguesa, rever conceitos gramaticais estudados no 6º ano e 7º ano, relacionados ao verbo (modos verbais, predicação verbal etc) ou fazer uma análise sintática com termos essenciais, integrantes e acessórios.

No início deu um pouco de trabalho, mas quando os alunos entenderam a lógica de combinações do dominó ficou mais fácil conectar os pares e compreender os conteúdos. Mais do que isso, foi possível que eles revissem os conteúdos de outra forma, possibilitando a reflexão em conjunto. A integração dos alunos de cada equipe foi significativa, propiciando um resgate coletivo de conhecimentos prévios.

Em Matemática, ao fim do jogo, os alunos consolidaram os aprendizados por meio de um registro, apontando o conteúdo abordado e as dificuldades encontradas. Em Língua Portuguesa, participaram de um QUIZ para colocarem em prática a compreensão dos conteúdos e se prepararem para a continuidade própria do 8º ano.