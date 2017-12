O ENCANTAMENTO DAS HISTÓRIAS

Autoria: Rosana Mendes

Histórias….histórias….princesas, mocinhos, vilões, animais encantadores, lobo mau, aventuras, dramas, amores… Ah, quem não gosta de uma boa história? Todos nos encantamos e este universo mágico hipnotiza as crianças, principalmente se forem bem contadas, com emoção, teatralidade, objetos que representam os personagens sem estereótipos e que permitem dar asas a imaginação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A literatura infantil é um aspecto muito importante na prática escolar, pois desenvolve a imaginação, a criatividade, emoções e sentimentos, além de desenvolver a fala, ampliar o vocabulário, o ouvir, o contar e o recontar. De acordo com Abramovich (2009,p14), ”escutá-las é o inicio da aprendizagem para um ser leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo”.

Contar histórias é uma das práticas na Educação Infantil do Colégio Santa Maria. Lidas, contadas de memória, recontadas, teatralizadas, com fantoches, com objetos representativos ou musicadas fazem parte de nossa rotina.

Nossas crianças foram presenteadas com a presença da contadora de histórias Ivani Magalhães, que de maneira espetacular abrilhantou a história “O porco mau e os três lobinhos”. Ela avivou o imaginário de todos com sua atuação, utilizando o próprio corpo, instrumentos, objetos que faziam referências aos personagens e principalmente interagindo e solicitando a participação da plateia.

Foi uma ótima experiência, um momento mágico e de encantamento para todos!