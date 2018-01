O diálogo ou o bullying

Segundo David Bohm, diálogo deriva do radical grego “dia”, que significa “através”; e “logos” equivale a “palavra” ou “significado”. Assim, diálogo é o significado que flui através das pessoas, premissa que permeou projeto sobre bullying no Colégio Santa Maria

No dia 11 de setembro, foi realizada a última atividade do projeto “A convivência na diferença ou a intolerância do bullying”, que envolveu pais, alunos, professores e orientadores do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II e todas as séries do Ensino Médio do Santa Maria.

Inicialmente, tivemos a reapresentação da peça “O Alvo”, que serviu de ferramenta à discussão sobre o bullying dentro da instituição. Ao utilizar uma linguagem próxima do público infanto-juvenil, a peça tratou o bullying do ponto de vista do agressor e trabalhou questões como a vitimização do agredido, as relações desiguais de poder entre os alunos e as formas de intervenção dos pais nesse processo.

Em seguida, apresentamos alguns dados da pesquisa realizada junto aos alunos sobre o tema no Colégio Santa Maria, e finalizamos com um debate sob a mediação da psicóloga convidada Camila Alvim.

A intenção do Colégio Santa Maria com este projeto foi a de proporcionar aos participantes a oportunidade de criar novas questões, formular perguntas, escutar, revelar suposições, suspender julgamentos. Dessa forma, ampliamos o diálogo entre todos os agentes da escola e, consequentemente, melhoramos a compreensão e aceitação das diferenças, que levará inevitavelmente à redução do bullying.