O conhecimento como descobertas de novos mundos

A Semana Pe. Moreau do Santa Maria inspira toda a comunidade escolar a cada ano, quando são apresentados trabalhos e projetos desenvolvidos pelos estudantes ao longo dos últimos bimestres. Com esse espírito, as turmas do 7º ano do Fundamental II organizaram diversas experiências a partir do lema “Terra à vista! Descobertas, novos mundos, novos conhecimentos”, buscando refletir os ideais de Pe. Moreau na educação

Como fio condutor de toda a exposição, os alunos apresentaram aos seus colegas de outras séries e familiares a imensidão do conhecimento humano, revelando diversos mundos existentes por meio da aprendizagem de diferentes conhecimentos. Para isso, foram incentivados projetos multidisciplinares, que proporcionassem uma apropriação dos conhecimentos de forma diversa e plural, reforçando o caráter humano das descobertas empreendidas pelos nossos estudantes.

Nos componentes de História e Ciências, os alunos convidaram os visitantes a mergulhar nos complexos conhecimentos de mundo da alquimia medieval, envolvendo-os em esquetes teatrais criadas pelos próprios alunos, em que foram demonstrados seus saberes sobre o contexto cultural da Idade Média e em relação aos procedimentos e experiências aprendidas nas aulas laboratoriais de Ciências.

“Um passeio pela literatura de cordel” foi o tema apresentado pelos componentes de Língua Portuguesa, Inglês e Espanhol. Inspirados no estudo do meio e através de instruções claras nas aulas dos três componentes, os alunos escreveram cordéis em português com respeito à métrica e à rima e poemas em inglês e espanhol em versos livres e brancos. Prontos os textos, foi o momento da finalização e para isso todos tiveram instruções através de vídeos e demonstrações práticas de como fazer uma xilogravura e assim confeccionaram as capas atendendo ao padrão que é tradicional para o gênero. O resultado final foi uma deliciosa leitura expressiva planejada por cada grupo, fazendo com que alguns deles lessem, outros cantassem e outros ainda representassem seus poemas.

Na área de Matemática, por sua vez, os alunos desenvolveram seus conhecimentos sobre os jogos ao longo da história da humanidade em diferentes sociedades, valorizando o seu papel social e a importância da manutenção das regras para a funcionalidade do jogo e da sua perpetuação. Nesse sentido, os jogos também auxiliam no desenvolvimento da interatividade e na coletividade, habilidades essenciais para os cidadãos do século XXI.

A justiça e a solidariedade na construção de um mundo melhor foram as questões centrais enfrentadas pelos alunos nas reflexões propostas por meio dos componentes de Ensino Religioso e Geografia. Revisitando as visões dos profetas bíblicos, os alunos expuseram os problemas do país a partir da necessidade de se reafirmar a justiça e a solidariedade como pilares fundamentais da sociedade contemporânea. Assim, para enfrentar os problemas sociais, os alunos analisaram a constituição brasileira e elaboraram diferentes propostas que visam interferir nas desigualdades existentes em nosso país.

Acompanhando todas as salas, foram expostas diversas obras produzidas pelos estudantes nas aulas de Artes. Apresentados num grande oceano do saber artístico, os visitantes puderam ver quadros e objetos que revelam a apropriação de técnicas artísticas pelos alunos, com destaque para as obras desenvolvidas por Van Gogh.

Descobrindo mundos e construindo novos, esse foi o legado que os alunos do 7º ano do Colégio Santa Maria agregaram às experiências educacionais propostas por Pe. Moreau.