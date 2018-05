O começo da alfabetização

Autoria: Maria Beatriz Brito Rossetti

As letras estão presentes em muitos lugares: em casa, nas placas da rua, nos teclados dos computadores, tabletes, televisão, livros, painéis publicitários… Neste sentido, a alfabetização é um processo que se inicia na primeira infância, mas começa muito antes da entrada das crianças na escola.

Elas começam a aprender a ler quando presenciam diferentes atos de leitura e escrita por parte de seus familiares, professores e leitores que a cercam. A partir dessas experiências elaboram as primeiras hipóteses sobre a escrita e a descobrir o prazer em ler e escrever.

Na Educação Infantil do Colégio Santa Maria, as crianças recebem informações sobre a escrita quando brincam com a sonoridade das letras, reconhecem semelhanças e diferenças entre as palavras, manuseiam as letras móveis, usufruem de diferentes materiais escritos como revistas, gibis, livros, receitas, cartazes etc.

Vivendo em um ambiente letrado, de repente acontece uma grande descoberta, um “click”, e a criança que só reconhecia as letras do alfabeto tempos atrás, passa a unir sílabas, decodificar as palavras e a leitura acontece!

Um pequeno projeto chamado “Chaveiro de Palavras” tem auxiliado as crianças da série do Pré nesta tarefa. Ele serve como recurso para aprender novas palavras e, assim, ampliar o vocabulário, a leitura e a escrita.

Nas atividades propostas com o “Chaveiro de Palavras”, a criança escolhe uma letra que compõe o alfabeto, escreve uma palavra com a ajuda de um adulto e posteriormente ilustra a palavra escolhida, como mostra a foto abaixo.

Em seguida ela pensa no significado da palavra escolhida, suas relações, intenções, comunicações, informações e letras que a compõem.

Ao retornar para a escola e, durante nossas “Rodas de Conversa”, as crianças partilham no mínimo três informações sobre a palavra escolhida:

1) Por que escolheu essa palavra?

2) O que essa palavra comunica? Exemplo: uma comida? um sentimento? um objeto?

3) Qual a letra inicial, final ou as letras que compõem a palavra escolhida?

Enfim, por meio deste projeto, procuramos envolver nossos alunos em atividades que os façam pensar e compreender a escrita. Nesta relação as crianças apropriam-se do sistema alfabético de forma prazerosa e significativa, aprofundam saberes sobre seus significados, fazem relações com o mundo que as cercam e começam a arriscar-se nas primeiras tentativas de leitura e escrita.