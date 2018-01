O Brasil de hoje e o Brasil de amanhã

Há meses que nada movimenta mais as conversas cotidianas do que os assuntos políticos. Impeachment, Operação Lava Jato, novo presidente e tudo isso, inevitavelmente, chega ao conhecimento das crianças. Mas nem sempre com clareza para esses pequenos cidadãos. No entanto, aproveitando a turbulência dessas notícias políticas, as professoras do 4º ano do Fundamental I do Santa Maria deram continuidade a um dos projetos da série: “Cidadania”.

E sabendo que elas estão o tempo todo agindo politicamente, quando questionam regras, negociam combinados e verbalizam seus pontos de vista, percebemos que ao mesmo tempo exercitam também seus direitos e percebem suas responsabilidades, para que consigam participar de forma mais integral da construção do nosso país, respeitando quem diverge de suas ideias.

Revisitando o imaginário e tentando explicar por que os inimigos são “malvados”, iniciamos o trabalho com a apresentação do vídeo: “A fábula da corrupção”, com o propósito de abrir rodas de conversas sobre os temas abordados na história: corrupção, povo, governante, propina, meios ilícitos, direitos, deveres… e mais do que levá-los a se apropriarem de um vocabulário específico, a preocupação principal era passar uma mensagem sobre o que é o pensar e o agir politicamente.

Ao longo desse processo de trabalho, as professoras perceberam quanto era importante dar voz aos alunos para exporem os seus pontos de vista, após a realização de coleta de dados, para argumentarem e defenderem as suas opiniões, valendo-se de diferentes meios, como confecção de cartazes, história em quadrinhos e assembleias.

Sendo assim, o tema foi integrado das aulas de Ciências Humanas ao componente curricular de Português e abriu-se espaço para que, após grandes discussões, os alunos deixassem registrado em forma de texto a sua opinião. Dado o envolvimento deles, a produção textual foi surpreendente e o resultado não poderia ter sido outro, como escreveu a aluna Bianca Shinkai do 4º ano C: “Brasil, o nosso país sempre!” – e inicia dizendo: “Sou brasileira e me orgulho disso! Nosso país está passando por um momento difícil, mas ele continua sendo o meu lindo país, onde nasci e cresci, com muitas riquezas naturais e uma grande diversidade cultural. Eu não nasci para viver em um país cheio de problemas e acredito que vivo num país alegre e feliz”. A aluna relata ainda: “Na minha opinião, os políticos brasileiros são gananciosos, e com isso a crise só aumenta. O nosso dinheiro é desviado pelos corruptos e, quem sofre é o povo”.

Ficamos com a certeza que nossos alunos participarão do processo de construção de uma sociedade mais justa, moldando o futuro com melhores escolhas.