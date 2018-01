O bom uso da mochila escolar

No início do ano letivo, entre lápis, estojo e canetas, a mochila escolar é o objeto de maior cobiça entre os estudantes. O Colégio Santa Maria tem a preocupação com o excesso de peso que os alunos carregam na mochila. Muitas vezes, isso ocorre porque a criança não sabe arrumar a mala antes de ir para a escola e acaba colocando coisas desnecessárias, como cadernos em demasia a, às vezes, até brinquedos.

Os alunos até o 3º ano do Fundamental I guardam seus materiais no Colégio, levando para casa o suficiente para o estudo e as lições de casa, pois em todas as salas de aula há armários para essa organização.

Já com os estudantes do 4º e 5º anos, o procedimento é diferente. No início do ano, no primeiro dia de aula, os professores organizam, junto aos alunos, na agenda, os horários de todas as aulas do dia e da semana. Com isso, se inicia a chamada rotina de procedimento, sendo o aluno responsável por organizar as lições do dia e o material necessário para as aulas. “Com essa organização e rotina de estudo, as mochilas deixam de ser vilãs da saúde de nossos alunos”, declara a orientadora do 5º ano, Vanini Andolfato Mesquita.