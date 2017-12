Inserção social

“O amor é como a criança: deseja tudo o que vê” – William Shakespeare

A disposição para abrir uma brecha na rotina semanal em prol do conhecimento do outro, é o que faz com que os alunos do 7º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria incorporem à sua agenda acadêmica um espaço de convívio com crianças atendidas por instituições filantrópicas que mantêm parceria com o poder público municipal, através da administração de Centros de Educação Infantil, no extremo sul da cidade de São Paulo.

“A partilha de experiências que ocorre nessas visitas nos motiva para seguir acreditando, a curto prazo, em um futuro promissor para as nossas crianças e, a médio e longo prazo, no surgimento de uma sociedade mais humana e fraterna. Sempre que os ponteiros do relógio indicam que já é hora de voltar para o Colégio, brota em todos nós o desejo de querer retornar o quanto antes”, declaram os professores Pedro Moisés de Carvalho e Inês A. Namour.

Esses encontros geram esperança e alegria no coração das crianças. Os sorrisos e os abraços estreitam ainda mais os laços e fortalecem as convicções sobre a importância dessa atividade, na qual todas as diferenças deixam espaço para aquilo que é próprio do ser humano: o amor.