O 13º trabalho de Hércules

Autoria: Melissa Ferronato e Ariete Fernandes

Quando Hércules pensou que finalmente os doze trabalhos que o rei Euristeu, seu primo, havia ordenado que ele cumprisse terminaram, foi surpreendido com um novo chamado do rei, que, inconformado com o sucesso do herói ao concluir com êxito todas as tarefas, não se deu por vencido.

De volta ao palácio, Hércules ouvia incrédulo o rei incumbi-lo do 13º trabalho. Agora o filho de Júpiter deveria viajar até o Brasil e resolver sérios problemas enfrentados pela população local dos sete biomas brasileiros.

Embaladas pela fantasia, as turmas do 6º ano do Santa Maria embarcaram Hércules em mais uma aventura.

Os alunos resgataram as pesquisas feitas para a etapa do projeto da série Criança Ação, Jovem no mundo, sobre os indicadores socioeconômicos de cada bioma brasileiro. Trabalho infantil, acesso à educação, moradia, saneamento básico foram alguns dos indicadores analisados nas aulas de História e Geografia. Esse material serviu para a criação do enredo e o do cenário em que Hércules deveria agir.

Com muito entusiasmo e criatividade, os grupos elaboraram a narrativa para trabalho de conclusão da leitura do livro Os doze trabalhos de Hércules, lido no terceiro bimestre.

Dificuldades na travessia do Atlântico ao deixar a Grécia rumo ao Brasil, animais selvagens, políticos corruptos, escolas inacabadas, praias sujas e muitos outros obstáculos apareceram na vida do herói. E será que dessa vez os deuses do Olimpo se organizaram para ajudá-lo? Será mesmo que ele conseguiu realizar o 13º trabalho para glória de Juno, esposa de Júpiter?

que ambientou a narrativa no bioma Costeiro.