Novo ano, novos desafios…

Autoras: Maíra Bedran e Anna Paula Dutra Rodrigues

É uma grande alegria receber os alunos na nova série! cada criança reage de um jeito diante dos novos desafios, por isso os professores se planejam para receber os novos grupos no 2º ano do Ensino Fundamental I no Colégio Santa Maria.

Entendemos a ansiedade para começar um novo ciclo: chegar à escola, rever os antigos amigos, fazer novas amizades, conhecer a professora, o novo ambiente de estudo… São muitas as expectativas, não só por parte dos alunos como também das famílias! Pensando nisso, programamos um dia especial para que os pais pudessem conhecer o espaço onde os alunos passarão grande parte do tempo, a sala de aula. Neste dia especial, além das famílias conhecerem o local de trabalho das crianças, puderam confeccionar com seus (suas) filhos (as) um crachá de mesa usado durante as primeiras semanas de aula.

Atividades para integrar, estabelecer regras de convivência, ressaltar o valor da amizade, valorizar a cooperação, o respeito e a ética no cotidiano escolar estão presentes na nossa rotina desde o retorno às aulas.

Para ajudar a integração dos novos alunos ao grupo, os alunos antigos fazem o papel de monitor/tutor do colega, auxiliando-o a se familiarizar com o novo espaço e ajudando-o a se enturmar no novo grupo. Nos empenhamos em proporcionar o ambiente adequado para que os nossos alunos se sintam seguros para enfrentar os desafios que estão por vir.