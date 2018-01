Novas e profundas aprendizagens

Autoria: José Antonio Pinedo

“Se você quer que teu filho aprenda, faça-o viajar”. Esse conselho, atribuído ao pensador chinês Confúcio (551-479 a. C.), indica a necessidade de oferecer novas e diversas vivências aos jovens.

No Santa Maria, já desde as primeiras séries da Educação Infantil, no intuito de oferecer uma primada e integral educação, coloca seus alunos em contato com diversas realidades.

Os alunos do 9º ano, após terem participado, semanalmente, do trabalho realizado na ADERE (instituição que visa o pleno desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual) e de um treinamento específico, realizam um outro trabalho voluntário de promoção humana em comunidades rurais e quilombos do município de Eldorado (SP).

Os jogos, brincadeiras, gincanas e atividades culturais facilitam a troca de experiências e conhecimentos. Acontece uma plena integração, tal e como mostram as fotos.

No dia 19 de novembro os voluntários realizarão um “bate-volta”, cada grupo ao seu local de trabalho, para retomarem os contatos e complementarem os trabalhos iniciados.

É uma pena que as palavras sejam tão parcas para poder expressar toda a emoção e as diversas aprendizagens de tais vivências. Assim, para refletir e aprofundar em tudo isso, nos dias 25 e 26 de novembro será realizado um encontro com os voluntários onde serão expostos os sentimentos e percepções.

Constata-se uma grande mudança na maturidade dos participantes de todos estes trabalhos. Confirmam-se, assim as palavras de Confúcio.