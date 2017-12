Nosso bolo de maçã rendeu frutos!

Autoria: Claudia Simone Soares Sande

Reaproveitar as cascas das maçãs e mostrar aos alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I do Colégio Santa Maria que devemos, como cidadãos, evitar o desperdício de alimentos, foi o foco principal da atividade desenvolvida no nosso refeitório: fazer um bolo de maçãs (aproveitando-as por inteiro) e degustá-lo.

A atividade foi realizada com tanto sucesso que rendeu grandes frutos! Os alunos estavam muito animados com a preparação do bolo e as professoras aproveitaram o momento para iniciarem os estudos no componente curricular de Ciências Naturais: compreender a transformação dos alimentos, a função de cada um deles no nosso organismo e na nossa alimentação diária, como construtores, energéticos e reguladores. Em seguida, aconteceu o que prevíamos: a constatação de que alunos envolvidos com o processo de aprendizagem gera conhecimento. E isso se deu de forma imediata, pois todos, sem exceção, conseguiram dominar o conteúdo em questão.

E os frutos continuaram rendendo! Pensamos: por que não aproveitar as informações da receita do bolo nas aulas de Matemática? Assim foi feito, os alunos ainda muito interessados, conseguiram entender as ideias da multiplicação, como proporcionalidade (preenchendo o diagrama com a quantidade de açúcar e maçãs utilizadas na receita) e disposição retangular (ao cortarem o bolo em fileiras e colunas), solucionando assim, situações matemáticas reais e vividas por eles.

Vale ainda ressaltar que um aluno motivado revela-se envolvido no processo de aprendizagem, insiste na conclusão de tarefas desafiadoras, despende esforços, utiliza estratégias diversificadas e procura desenvolver novas capacidades de compreensão e de domínio em seus estudos. Manifesta entusiasmo na execução das tarefas e orgulho de suas conquistas e resultados.