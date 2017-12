Natal – tempo de agradecer, tempo de renascer!

Autoria: Cleuda Almeida

Um novo tempo se aproxima. Encerra-se mais um ciclo e, é chegada a hora de uma profunda reflexão acerca de tudo que se viveu ao longo desse tempo. É chegada a hora de agradecer, de rever comportamentos, sentimentos, ações realizadas e não realizadas, para, então, preparar-se para um renascimento.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pensando nisso, a Biblioteca Pe. Moreau do Santa Maria preparou para os alunos uma aula especial, falando sobre Natal – O nascimento de Jesus. O objetivo era encantar a todos com a magia e a importância do verdadeiro significado do Natal na vida do cristão.

Preparou-se um cenário especial, característico do momento, fez-se a narrativa, enquanto as crianças, no papel das principais personagens, encenavam tudo o que estava sendo dito. Logo após a contação, houve a gravação de um vídeo, no qual todos os alunos cantaram uma música natalina. Ao final, foi feita uma reflexão sobre as distorções de sentido da festa do Natal que vêm sendo impostas pelo capitalismo consumista.

Concluiu-se a reflexão, enfatizando que aquilo que se é, e o que se faz em função do outro, a forma como se vê e age diante das situações que se apresentam, pensando sempre no bem comum, partilhando aprendizados, espalhando generosidade, amando e perdoando, é sem dúvida, a melhor maneira de seguir o exemplo deixado por Jesus.