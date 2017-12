Natal, tempo de acolher!!!

Profª. Patrícia Almeida

Numa tarde…

– É Natal, professora! O que os idosos que vamos visitar vão ganhar?

– O que vocês sugerem? – perguntou a professora.

– Temos as doações que recebemos durante a semana, mas também temos o amor, o acolhimento, a presença e a alegria!!! – respondeu Luiza Ranieri.

A segunda semana de dezembro foi longa para os alunos do 3º ano do Colégio Santa Maria, pois além das avaliações finais, estavam atentos ao encerramento do Projeto de Inserção Social na Casa Ondina Lobo.

Mesmo sob chuva torrencial que caía na cidade de São Paulo nesse dia, as crianças estavam animadíssimas com a visita.

Assim que chegaram, pediram autorização às responsáveis da casa para enfeitarem um pinheiro de natal para alegrar a entrada da instituição. Colocaram bolinhas, enfeites, velinhas, estrelas e tudo o que uma árvore de natal merece! Estavam felizes!

Neste dia, os idosos receberam um café da tarde, promovido por voluntários. Não podia ser melhor, pois os alunos sacaram suas flautas, colocaram chapéu de papai-noel e tocaram durante todo o momento em que desfrutavam das guloseimas natalinas. Foi um sucesso! Os idosos pediram BIS e foram prontamente atendidos, deixando as crianças, ainda mais contentes!

Após o café, os alunos se reuniram para preparar um cartão com mensagens acolhedoras aos amigos que lá encontraram. Receberam como agradecimento abraços, beijos e muitos conselhos para aproveitarem a vida junto às suas famílias. Todos os idosos que participaram com os alunos, disseram que foi muito bom recebê-los para comemorar, antecipadamente, o Natal.

O convívio entre crianças e idosos ao longo do ano, trouxe não apenas momentos de alegria e encantamento, o principal foi aprender a valorizar os mais velhos como cidadãos que merecem ter seus direitos respeitados.