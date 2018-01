Música, uma linguagem poderosa

Autoria: Sueli A. Gomes

Ao embalarmos um bebê, automaticamente cantarolamos alguma cantiga. Mais que acalmar a criança, a música é uma linguagem de conotação emocional, que exerce impacto sensorial sobre o corpo. Pesquisadores até defendem a estimulação musical do bebê dois meses antes do nascimento, quando sua audição já está formada.

Para as crianças em idade escolar, a música, além de aguçar a percepção auditiva, promove o desenvolvimento da habilidade espacial e a coordenação motora global, pois geralmente é trabalhada nas aulas que incluem o gestual, o movimento. Os diferentes ritmos apresentados estimulam ainda as percepções de tempo e espaço.

As atividades não visam necessariamente à formação de músicos – embora, muitas vezes despertem talentos -, mas propiciam a abertura de canais sensoriais, facilitando a expressão de emoções, ampliando a cultura geral e contribuindo para a formação integral, pois congrega um processo contínuo de construção que envolve os sentimentos, a experimentação, a imitar, reflexão e criação.

Os alunos e alunas do 1º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria esperam ansiosos pelas aulas de Música com a professora Luciane Dege Magalhães. Quando ela chega às classes, já estão na porta cantarolando…

As aulas promovem o contato com gêneros musicais, o ensino do acompanhamento de melodias com batimentos rítmicos por meio de instrumentos de percussão e o canto. Além do prazer que provocam, esses momentos promovem o desenvolvimento da concentração, a memória, a socialização, a acuidade auditiva e até mesmo o autocontrole e o controle da voz. É certo que, aprendendo a entoar melodias em conjunto, os alunos e alunas aprendem a modular a voz e têm grandes chances de tornar–se adultos afinados!

Estudos atuais da neurociência revelam ainda que a linguagem musical, a maneira como notas e acordes se estruturam recebem suporte dos mesmos circuitos cerebrais que ajudam a combinar palavra em frases. Essa descoberta confirma a hipótese de que a educação musical durante o período em que estão em desenvolvimento as habilidades linguísticas e lógicas tem impacto positivo na aprendizagem das crianças, pois a divisão dos compassos numa melodia relaciona-se com a linguagem matemática. Sem contar o prazer estético e sua repercussão em nossa formação humanista.

Nessas últimas semanas estamos nos preparando para a celebração da Semana Padre Moreau (o fundador da Congregação das Irmãs da Santa Cruz), em que apresentamos um Sarau de Músicas, Poesias e Dramatizações com todas as classes de cada período juntas no palco do Auditório. Os ensaios estão a todo o vapor!

Aprecie no link https://youtu.be/mlPXGRNLhH0 o “vocalize” que as crianças fazem para aquecer as cordas vocais, afinar as vozes e ajustar o canto e o ritmo com todo o grupo…que é bem grande!!!

Em seguida, cantam O Sol do Amanhecer de Alann Marino, cujo link www.youtube.com/watch?v=RpJIGB23TCc leva ao clipe “Músicas que Inspiram”. Vale assistir para acrescentar ao repertório das crianças!