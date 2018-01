Música estimula áreas do cérebro da criança que vão beneficiar o desenvolvimento de outras linguagens

Autoria: Karine Ramos

– Quem já viu um chocalho?

– Eeeeeeeeuuuuuu!!!

– Mas não é o do bebê…

– Aahhh…

– É aquele que faz… Querem ver? (A professora oferece os chocalhos afoche de cabaça para as crianças)

– Eu já vi, eu já vi um desse!

– O barulho é diferente!

O diálogo acima é um exemplo da condução das aulas que envolvem musicalização na Educação Infantil do Santa Maria. O objetivo é apresentar, além dos instrumentos musicais, noções de diferentes sons que eles produzem. A criançada se divertiu enquanto imaginava as danças indígenas e o vai e vem das miçangas que compõem o chocalho de cabaça. Com isso aprenderam: “Cada instrumento, um som diferente”. Na sequência, as crianças ouviram mais histórias, sapatearam, cantaram e brincaram de ciranda, reunindo canto, ritmo e coordenação motora. Entre versos e rimas, noções de intensidade e pulsação.

Música para quê?

Realizar esse tipo de trabalho ajuda a melhorar a sensibilidade das crianças, a capacidade de concentração e a memória, trazendo benefícios ao processo de alfabetização e ao raciocínio matemático. “A música estimula áreas do cérebro não desenvolvidas por outras linguagens, como a escrita e a oral. É como se potencializássemos o cérebro”. Essas áreas se interligam e se influenciam. Sem música, a chance é desperdiçada. Quanto mais cedo incluirmos experiências e vivências com música, melhor. Essa linguagem faz parte da nossa rotina: músicas para entrar na roda, para lavar as mãos, para guardar os brinquedos acompanham a vida escolar das crianças na Educação Infantil.

Trechos de músicas da rotina do Infantil:

Guarda, guarda, bem direitinho se guardar direito fica tudo arrumadinho…

Lava uma mão depois lava a outra mão…

Boa tarde, boa tarde, que bom que você veio gosto muito de você …

Em todas as atividades, independente da área do conhecimento, planejamos atividades que incluam a linguagem musical. A música está presente na sala de aula, nos eventos, nos projetos investigativos das turmas em festas marcantes, em toda a escola. Repertório e motivos para cantar e dançar não podem faltar!