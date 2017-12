Professoras : Elaine Soares da Silva e Samanta C. I. Perdigão

“Como pode? O submarino vai de São Sebastião a Fernando de Noronha em poucos minutos? Então ele vai muito rápido! Qual é a velocidade dele para vencer essa distância toda?”

A aprendizagem de crianças de 6, 7 anos com uma vivência para além do ambiente escolar é inigualável em termos de memorização, entusiasmo, interesses despertos para aprofundar com novos conhecimentos. Por isso os alunos dos 1º ano do Colégio Santa Maria foram ao Museu Catavento.

O objetivo de um estudo do meio é exatamente este: oferecer oportunidades diferenciadas de contato com outro ambiente e recursos tecnológicos para despertar curiosidades que impulsionem a busca de novos conhecimentos para exercitar as habilidades que precisamos formar em nossos alunos, tais como:

-fazer-se compreender demonstrando desenvoltura na oralidade;

-ouvir e memorizar relatos;

-associar conhecimentos novos aos já adquiridos;

-relacionar-se com grupos maiores que os de sala de aula noutro ambiente

-saber esperar a vez para falar, questionar e responder

entre tantas outras…