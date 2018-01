Mundo: uma grande sala de aula

“Durante séculos, o ser humano é questionado sobre o que é o mais importante, saber responder ou saber perguntar, quem é o verdadeiro sábio aquele que tem respostas para tudo? Ou aquele que sabe questionar o que lhe foi imposto?” – Renato Ribeiro Velloso

O estudo do meio é uma oportunidade de experimentar a paisagem, sentir e registrar seus cheiros, cores, formas, gostos e sons. Misturam-se razão e emoção, rompendo com o cotidiano e ampliando a sala de aula. No 7º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria, o mote é “Terra e trabalho a serviço da vida”. Trata-se de uma saída de experiências contrastantes, relacionadas através do espaço por paisagens estranhas aos nossos alunos.

Os grupos observaram na região de Campinas diferentes usos da terra, representativos da diversidade geográfica e histórica da formação do Brasil. Eles visitaram uma área de agronegócio e uma de assentamento, modelos de um país marcado pela concentração fundiária, modernização e alta produção agrícola, desigualdade no acesso à terra e a luta por reforma agrária. As informações registradas foram trabalhadas em diferentes componentes curriculares, exigindo um olhar atento, impulsionado por questões elaboradas pelos alunos.

O estudo do meio é o contato com o novo. Momento de experimentar, impressionar-se, desejar, questionar e respeitar os espaços e as pessoas que nos recebem, praticando a escuta e a alteridade.