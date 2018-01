Muito mais do que uma mera festa junina

Uma verdadeira jornada cultural! Assim pode ser definida a festa junina no Colégio Santa Maria, em suas danças, canções, sabores e vestimentas.

Essa riqueza expressa em cada turma que se apresenta, demonstra que a festa é uma só, mas as formas de celebrá-la são inúmeras.

Comemorando o último degrau do Ensino Fundamental, os alunos do 9º ano, depois de representarem uma diversidade significativa de manifestações da cultura popular brasileira nos anos anteriores, resgatam a mais original representação das festas juninas brasileiras com a tradicional quadrilha.

Começando com um casamento comunitário, em que os seis casais foram os protagonistas, o padre foi um espetáculo à parte e toda animação e entusiasmo dos convidados, nossa quadrilha passeou pelo arraiá do Santa Maria espalhando muita beleza, sincronia e energia.

Todo processo de elaboração e concepção de nossa apresentação colocou os alunos como figuras centrais de produção e reprodução dos elementos que compõem todo esse imaginário caipira que vem à tona nessa deliciosa manifestação da cultura popular.

Sendo parte do projeto da série, nossa apresentação na festa junina procura, além de explorar os aspectos estéticos e rítmicos do trabalho desenvolvido, evidenciar a importância do trabalho coletivo, do espírito comunitário e da grande beleza que somos capazes de produzir com a energia da coletividade e como cada participante se torna fundamental na composição desse todo. Assim, os alunos e alunas selam a identificação com a instituição e com seu grupo de jovens a partir de uma etapa divertida de nosso projeto que tem como principal objetivo o desenvolvimento integral de nossos alunos.