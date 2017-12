Movimente o corpo e a mente

Atividades dinâmicas na primeira infância são essenciais para conquistas futuras

Antes de falar a respeito da importância do corpo e do movimento na vida das crianças, vale refletir sobre o corpo/movimento na vida das pessoas. Atualmente, as academias estão lotadas, parques transbordando, ruas repletas de ciclistas, corredores, skatistas, patinadores etc. Seria uma resposta à necessidade de movimentar-se, extravasar, brincar, reorganizar corpo e mente, pensar?

Se hoje os adultos sentem desejo de movimentar-se (e precisam), o que dizer das crianças que aprendem por meio do corpo, visto como instrumento de aprendizagem, de descoberta, de desenvolvimento dos sentidos, das percepções, da função simbólica… Corpo que registra na pele (maior órgão do sentido) experiências, emoções e memórias, que produz acervos e registra marcas e aprendizagens.

“Pensando nisso, devemos ter claro que é preciso garantir, na primeira infância, pelo menos, que as crianças brinquem, movimentem-se e descubram suas possibilidades, que se relacionem com o mundo e resignifiquem a cultura”, defende a professora do Jardim II do Santa Maria, Eliane Lima.

Hoje cabe à escola a possibilidade de desenvolver a noção de corpo e espaço, equilíbrio, tonicidade, imagem e esquema corporal, lateralidade, enfim, garantir o que era assegurado nas ruas e nos quintais: brincar de pular corda, ao mesmo tempo que desenvolve o ritmo, a oralidade e os elementos psicomotores mencionados; equilibrar-se na guia da sarjeta mantendo o corpo em uma linha e, mais adiante, manter a letra na linha de caderno, habilidade que desenvolveu quando correu, saltou, rastejou, rolou, pulou, equilibrou-se.