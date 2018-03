Motivando alunos com a presença de ex-alunos

José Ricardo Rik do Val (Zeca)

Uma das marcas dos alunos da 3ª série do Ensino Médio no Santa Maria está estampada pela condição de mais experimentados e amadurecidos frente às demandas do Colégio. Assim, já se deparam com o clima de expectativa ao futuro e suas escolhas pessoais e profissionais no horizonte.

Com o Projeto de Série denominado Dica – Diálogos e Carreiras no Colégio Santa Maria, observamos a participação exclusiva de ex-alunos que se apresentam aos formandos contando as expectativas, as experiências de sucesso -e nem tanto- em suas jornadas de vestibular -ou não- e sobre as carreiras em que se encontram, abrindo espaço para uma visível empolgação dos atuais alunos e alunas.

Na mesma lógica, o curso de Educação Física no Ensino Médio proporciona, há alguns anos, encontros entre “experiência” e “desejo pelo conhecimento”. Através do convite feito a ex-alunos especialistas em determinados campos da cultura corporal de movimentos, ministramos oficinas especiais com duração de até quatro aulas de Educação Física, sob a coordenação do professor de Educação Física, acrescentando experiência sem igual ao currículo da área e repertório diversificado e técnico para todos os estudantes presentes.

Nos últimos anos tivemos o prazer de oferecer práticas de modalidades esportivas não convencionais como Rugby (Clube Spac), Ultimate Frisbee, Práticas de Circo, Capoeira e Judô.

O espaço e o planejamento das oficinas acontecem em todas as séries do Ensino Médio e trazem a certeza de que a iniciativa, a troca e a parceria podem agregar vivências significativas e experiências desafiadoras para o desenvolvimento pessoal dos estudantes.