Motivação e aprendizagem

Autoria: Claudia Iara Pessôa

Quem é que não gosta de observar o céu à noite? Quem não fica curioso para saber a respeito de estrelas, planetas, cometas, galáxias? Astronomia é algo que realmente encanta, não é mesmo?

Para os alunos do 3º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria, a OBA – Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, é uma maneira divertida de aprender mais sobre os assuntos abordados na prova, desvendar alguns mistérios e encontrar informações a respeito do saber científico com um estímulo a mais, pois todos estudam de diferentes maneiras com vontade de “medalhar”.

Segundo Cláudia Iara Pessôa, professora do 3º ano C, “os temas de astronomia e astronáutica vinculados também à Física e à Matemática foram aprendidos por meio de aulas práticas, atividades investigativas, coleta de dados, simulados realizados nos tablets e no laboratório de informática, vídeos, leituras direcionadas e estudos diários, o que tornou a aprendizagem muito mais significativa.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A preparação para a OBA foi uma forma gostosa e diferente de aprender astronomia e astronáutica. Eu só participei uma vez da prova e este ano estudei muito, fiz simulados e assisti a vídeos para tentar ganhar uma medalha”, relatou o aluno Luis Felipe Junqueira Araújo Pastor.

Muitos alunos passaram a visitar mais a biblioteca com o intuito de buscar novas fontes bibliográficas para aprofundar seus conhecimentos ou adquiriram livros relacionados ao tema. “No início do ano quando a professora falou sobre a nossa participação na OBA, pedi para toda a minha família me ajudar. No meu aniversário pedi de presente um livro sobre astronomia, pois isso ajudaria meus estudos”, mencionou Bianca Ferreira Iazzetti em uma das aulas de Ciências Naturais.

Assim, em meio a tablets, livros e vídeos, nossos alunos perceberam que participar da OBA não é somente ganhar medalhas, mas é desvendar mistério e alçar voos ainda maiores sobre temas tão envolventes. Às vésperas da realização da Olimpíada, o envolvimento cresce. Assim, a equipe de professores prepara a revisão do que foi estudado através de uma palestra, o que possibilitará a partilha de aprendizagens entre os alunos de diferentes turmas.