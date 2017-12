Monitorias – Experiências de Aprendizagem Solidária

No Ensino Médio, alunos estudam com colegas disciplinas como Física e Química

Rever a matéria do dia, tirar dúvidas, retomar assuntos estudados em séries anteriores, preparar-se para uma prova, elaborar uma lista de exercícios. Os cursos vão se desenrolando aceleradamente e muitos alunos por vezes sentem necessidade de um apoio individualizado complementar. Estudar com colegas que têm melhor domínio do conteúdo pode ser uma saída.

Desde 2004, alunos do Ensino Médio têm se engajado num projeto de Monitorias de Matemática, Física, Química e Biologia. Qualificados e dispostos a oferecer um apoio adicional aos colegas, alunos com desempenho de destaque nesses componentes curriculares são convidados pelos professores para a realização de um atendimento individual ou em grupos de até quatro alunos no qual é possível esclarecer dúvidas por meio da retomada de conteúdos que estão sendo trabalhados no curso, bem como de assuntos anteriores que estejam gerando dificuldades.

Dessa forma, sob a supervisão direta e contínua dos professores, proporciona-se uma oportunidade para explorar abordagens diferentes das do professor, além de reforçar o processo de recuperação de modo efetivamente contínuo e paralelo. “Não é raro, ao conversar com alunos do Ensino Médio que têm dificuldade na área de Ciências da Natureza e Matemática, ouvir que tudo parece mais fácil explicado por um colega”, revela Maria Soledad Más Gandini, coordenadora da área de Ciências da Natureza do Ensino Médio.

É justamente nessa facilidade de comunicação a grande aposta do Projeto de Monitorias, já que o monitor possibilita uma nova abordagem do conteúdo. Por meio da discussão de exercícios ou dúvidas pontuais, revisa-se a matéria estudada, mas sem a formalidade existente durante as aulas.

Para os monitorados, a experiência contribui para um melhor entendimento das aulas, com impacto evidente no rendimento escolar. Já para os monitores, o atendimento constitui um momento privilegiado para verificar se realmente entenderam o assunto, uma vez que, à medida em que se preparam para cada atendimento, devem revisitar seus registros, organizar o conteúdo e selecionar as informações essenciais, a fim de poder dar as explicações necessárias e estar em condições de responder a questões inusitadas.

Embora por vezes alguns pais fiquem desconfiados – estudar com amigos, será que dá certo? – monitores e monitorados valorizam muito esta parceria, que se confirma nos resultados de qualidade crescente para ambos.