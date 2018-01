Monitor ou monitorado?

Autoria: Ana Cláudia Lasinskas

A orientação e os professores do 7º ano do Fundamental II do Colégio Santa Maria têm adotado de maneira intensificada o uso de alunos monitores nas aulas de recuperação, plantões de dúvidas e atividades em sala de aula.

Os alunos que apresentam um aproveitamento igual ou superior a 80% nas avaliações são organizados, responsáveis, têm disponibilidade de horário e apresentam interesse em desempenhar a função são convidados a integrar o grupo. Neste caso, os pais são comunicados e precisam autorizar a participação dos seus filhos, uma vez que as atividades acontecem fora do horário de aula. A partir daí, os professores orientam os monitores, fornecendo gabaritos para conferência das atividades que serão desenvolvidas na monitoria.

A possibilidade de um estudante aprender com o outro por meio do vínculo existente entre as partes é inquestionável. Ao participar de uma atividade desenvolvida com monitoria, os alunos (monitores e monitorados), devido à proximidade de idade e à identificação na maneira de pensar, têm a oportunidade de trocar informações, compartilhar suas habilidades e competências e todos saem ganhando.

Em algumas situações, a linguagem utilizada pelo aluno monitor torna um conteúdo que já havia sido explicado anteriormente pelo professor mais fácil de ser compreendido pelo colega que ainda tinha dúvidas. Ele se sente mais à vontade em explicitá-las a um par. Assim, as sugestões dadas pelo monitor são mais “bem aceitas” pelo monitorado, que não se “melindra” com o apontamento das fragilidades.

Por outro lado, o monitor também aprende: desenvolve sua cidadania, aprofunda os saberes adquiridos (uma vez que pode apresentar dúvidas em alguns momentos e conta com o auxílio dos colegas e professor para esclarecê-las) e fortalece o vínculo de amizade com seu parceiro.

Com as orientações e supervisão constantes do professor, as relações interpessoais se desenvolvem de maneira cordial e gentil. Os raríssimos conflitos são contornados e todos aprendem com essa lição de solidariedade. Vale a pena!