Modelagem e argila, um ateliê artístico

Autoria: Cibele Duarte

Oferecer para as crianças diferentes linguagens expressivas é um desafio cotidiano. Preparar espaços com diferentes materiais e oferecer massas, argilas, texturas e elementos diversos faz com que o pensamento criativo circule pelo corpo e pelas mãos das crianças.

Com esse foco, diferentes propostas são preparadas no Pré do Santa Maria. Durante a realização de uma dessas atividades de “Modelagem”, foi possível escutar as crianças descobrindo a melhor forma de manipular e também dando nome e forma a seus pensamentos: “A argila é geladinha”, disse Gabriel. “É só colocar um pouquinho de água e ir apertando a argila no formato que você quiser”, lembrou Bárbara. Já Matheus retomou com os amigos outro ponto: “Observem bem. Dentro dos nossos olhos tem uma bolinha colorida, chamada pupila. Não podemos esquecer esses detalhes”.

Com a argila modelaram boca, olhos, orelhas, enquanto exploravam os materiais e sentiam suas texturas, densidades e poder de transformação. Ao modelar, as ideias foram tomando forma, ao mesmo tempo em que cada um aprendia a melhor forma de manipular e criar com esse material.

Os momentos de modelagem revelam a potência da criatividade e da percepção. Nessa proposta, as crianças se encontram com diferentes formas e volumes, movimento e gestos, como uma linguagem expressiva. É perceptível a “assinatura” e protagonismo de cada um em suas produções artísticas, pois verbalizam e expressam suas sensações.