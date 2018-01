Métodos de estudo com monitoria

Autoria: Gilda Parazzoli

A partir do início de 2016, foi incluída na grade curricular do Fundamental ll do Santa Maria a sétima aula, que propõe uma nova visão de como estudar. Os alunos aprendem sobre a utilização de procedimentos e técnicas compartilhadas, a fim de dominarem e compreenderem melhor os conteúdos (conceitos e habilidades), com a finalidade de avançarem nos processos de aprendizagem nas diversas áreas do conhecimento.

Nas primeiras aulas do 7º ano, os alunos foram estimulados a tomar consciência do próprio aprendizado e a avaliar as estratégias usadas. Tudo isso, através do diálogo e da interação social estabelecida no grupo, possibilitando o reconhecimento dos meios de aprendizagem mais eficazes e de maior facilidade na assimilação de conteúdos.

Num segundo momento, contaram com o trabalho de monitorias, propriamente, com a sua execução, tendo o professor como mediador do processo. O intuito desse trabalho é construir uma cultura de cooperação dentro da sala de aula, um compartilhamento de informações e produção colaborativa por meio de mudanças de atitudes e conscientização da importância do conhecimento individual para a cooperação e inter-relação (ajudando o colega a aprender e aprendendo junto com ele).

Trata-se de um processo criativo e coletivo, que busca resultado na construção sólida do conhecimento e traz para a sala de aula uma nova concepção de aprendizagem visando à formação integral e autônoma de nossos alunos.

O 7º ano está cada vez mais envolvido com essa experiência de estudo!