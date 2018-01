MEET THE REAL ME

Autoria: Mary Carmen Monreal

Você gostaria que mais e mais pessoas tivessem contato com seu currículo?

Em 2009, surgiu a ideia de se criar um website através do qual pessoas interessadas em recrutar profissionais poderiam ter acesso aos chamados Video CVs, ou seja, currículos feitos em formato de vídeo. Nesse material, o candidato escolhe a melhor forma de se apresentar, falando sobre suas habilidades, preferências, desejos e anseios, bem como suas principais características que fariam dele um bom candidato para a vaga em questão.

Hoje em dia essa ferramenta tem sido cada vez mais e melhor utilizada por profissionais de RH. Um currículo tradicional apresenta as habilidades, formação e experiência do candidato, enquanto que o VCV possibilita ao empregador ter uma impressão mais apurada das qualificações bem como da personalidade do candidato.

Quando no curso de Inglês trabalhamos vocabulário e estruturas referentes ao mundo das profissões, questões básicas relacionadas a remuneração e gerenciamento de finanças, torna-se necessário trazer o conteúdo o mais próximo possível da realidade do aluno adolescente.

Por esse motivo, o projeto proposto para alunos da 2ª série do Ensino Médio do Santa Maria teve como principal objetivo a criação de um vídeo para pleitear uma vaga de emprego criada por eles mesmos. Nele o aluno se apresenta da maneira que julgar mais adequada e pertinente ao cargo almejado.

O trabalho foi todo executado em inglês, o que também acrescenta o dado real da habilidade de produção oral em língua inglesa. Muitos candidatos fizeram uso de imagens de seus certificados internacionais da Universidade de Cambridge para ilustrar tal diferencial.

A experiência com alunos foi sensacional e, muito provavelmente, vários deles poderão fazer uso dessa ferramenta quando a hora de se apresentar ao mercado de trabalho chegar.

Confira aqui uma dentre as muitas excelentes produções dos alunos.