Matemática para a vida – soluções para todos

Autoria: Luciana Morita e Rosilene Moutinho

A equipe da NETi, o Núcleo de Educação e Tecnologia da Informação do Colégio Santa Maria, juntamente com os professores do 2o ano do Fundamental I, elaboraram projetos interdisciplinares para promover o uso da tecnologia a favor do aprendizado.

Os alunos exploram jogos nos computadores e tablets que favorecem o desenvolvimento de habilidades essenciais em diferentes áreas do conhecimento e sistematizam conteúdos vistos em sala de aula. Os jogos são recursos que favorecem a compreensão de conceitos e estimulam o uso do cálculo mental, do raciocínio lógico e da memorização.

É fundamental que o aluno desenvolva o pensamento matemático, se aproprie dos conteúdos e seja capaz de aplicar suas aprendizagens. Para o cálculo mental ser estimulado e desenvolvido, desde cedo é necessário construir esquemas, ampliar e agilizar estratégias de cálculo e desenvolver habilidades como a atenção, memória e concentração, assim a criança construirá caminhos para solucionar uma situação matemática no dia a dia.

Uma das atividades realizadas foi o estudo da Geometria através do Tangram, um tradicional quebra-cabeça chinês que possui sete peças com diferentes formas geométricas. Após conhecerem a lenda do Tangram e manusearem o jogo, os alunos foram capazes de reproduzi-lo de forma digital em seus tablets. Durante o desafio de montar figuras virtuais com as peças do Tangram, as crianças verbalizavam os nomes corretos das formas geométricas.

Utilizando diferentes sites, as crianças também treinaram de forma lúdica as tabuadas. Depois de trabalhar o conceito da multiplicação em sala de aula, introduzimos jogos variados que estimulam a memorização e agilidade de cálculo mental.

Iniciamos no 2º ano o trabalho com o Projeto Xadrez Escolar, com o objetivo de trabalhar a concentração, a lógica, a dinâmica e estratégias do jogo, antes de utilizar o tradicional tabuleiro.

Essas atividades ampliam o universo online das crianças. Dessa forma, elas começam a explorar possibilidades mais estimulantes e desafiadoras de usar os aparelhos eletrônicos que, não raro, ficam nas suas mãos boa parte do tempo.