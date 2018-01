Mata Atlântica, nossa casa!

Autoria: Maíra Santos Nascimento

“Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza” canta Jorge Ben Jor desde 1969. Mas a paisagem citada na música não é a mesma de 500 anos atrás, pois desde a chegada dos portugueses, muita coisa mudou. É isso que os alunos do 3º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria começaram a estudar com o início do ano letivo.

Pensando na Campanha da Fraternidade 2017, que tem como tema Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida, as crianças viajaram pelos domínios de natureza no Brasil, conhecendo a Caatinga, o Cerrado, os Pampas, o Pantanal, a Amazônia e a Mata Atlântica. Mas foi na mata que compõe a paisagem do Colégio Santa Maria que eles descobriram que vivemos em uma das áreas mais ricas em biodiversidade.

As nove classes de 3º ano estão se aprofundando no Bioma Mata Atlântica e para isso visitam os espaços do Colégio, observando as árvores e animais locais e buscando informações para saber se pertencem a esse bioma, ou se foram trazidas de outros lugares do mundo. Nesse estudo observaram saguis, saruês e muitas espécies de aves, e também ipês, manacás e quaresmeiras. Com as modificações ocorridas no espaço, também confirmaram a informação que hoje temos apenas 12 % da Mata espalhada pelo território nacional.

Ainda há muito para descobrir e por isso o estudo continuará ao longo do ano, despertando nesses pequenos cidadãos a vontade de conservar essa importante paisagem e continuar morando em um país rico em natureza!