Livro, o bom companheiro

Férias! Momento de mudança de rotina, hora de descansar, passear, viajar, curtir a família, os amigos, os brinquedos. É também tempo de visitar as livrarias e fazer escolhas de leituras. Há tantas opções que fica difícil decidir…

Para ajudar, os alunos do 3º ano do Fundamental I do Santa Maria fizeram algumas indicações de livros que leram em 2016, com os quais puderam se divertir e aprender. Boas férias em boas companhias!

Aluna: Camila Mezzacapa

Livro: Histórias africanas

Autora: Ana Maria Machado

Editora FTD

“É um livro divertido, com vários contos. Em um deles, “A Filha do Sol e da Lua”, a personagem principal encontra um amor e não pode namorar porque o Sol não deixa. Com isso, ela vive muitas aventuras. Não vou contar o final para não perder a emoção. Indico para ler nas férias. Vocês vão gostar muito!”

Aluna: Madalena Carvalho Burle Figueiredo

Livro: Diário de uma garota nada popular

Autora: Rachel Reneé Russel

Editora: Verus

“Fiz a leitura da coleção “Diário de uma garota nada popular” durante o 3º ano. Indico a leitura para quem gosta de ler livros grandes porque cada um possui mais de 200 páginas. Esta coleção narra a história de uma menina que se envolve em confusões, conflitos que acontecem na escola e, por isso, acho interessante que leiam, pois é algo da nossa vida cotidiana”.

Aluna: Manuela de Souza Aires

Livro: Diário de Pilar na Grécia

Autora: Flávia Lins e Silva

Ilustradora: Joana Penna

Editora: Zahar

“Esta é a história de uma menina que gosta de explorar lugares com o seu amigo cachorrinho. O avô da Pilar contou uma história sobre a Grécia. Enquanto o avô conta a história, ela fecha os olhos e imagina que está na Grécia e fantasia tudo o que ele conta. Pilar anota tudo em um diário. Eu indico esse livro porque é interessante e cheio de aventuras.”

Aluna: Natália Satiko Fukushima

Livro: Felpo Filva

Autora: Eva Furnari

Ilustrador: Eva Furnari

Editora: Moderna

“Eu indico porque conta a história de um coelho que escreve cartas de vários tipos diferentes. É uma aventura bem legal! Quem gosta do gênero cartas vai gostar muito desse livro, como eu!”

Aluno Matheus Sales Vieira

Livro: Filhote de Gato-gente

Autor: Etgar Keret

Ilustrador: Aviel Basil

Tradução: Moacir Amâncio

Editora: SM

“Conta a história de um menino que não tinha nada para fazer em casa e os pais trabalhavam muito. Teve um dia que o pai levou o menino para passear no zoológico no final de semana. No meio do passeio, ligaram do trabalho do pai e ele teve que ir embora, mas antes deixou um dinheiro com o filho que pôde ficar vendo os animais. Tem uma hora que o menino vê uma jaula de porta aberta e entra. O animal que estava lá dentro cuida dele. Chegou o momento que o pai foi buscá-lo, mas o menino ficou igual ao animal fazendo as mesmas coisas que esse bicho: andando de quatro patas e fazendo os mesmos barulhos. Para quem gosta de animais, está estudando esse assunto e se interessa por histórias legais vai curtir esse livro.”