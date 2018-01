Ler é um hábito poderoso

Autoria: Lara Polazzo e Anna Paula D. Rodrigues

Desenvolver e aprimorar a capacidade leitora sempre foi uma preocupação das séries iniciais do Ensino Fundamental. A criança que lê é beneficiada em muitos sentidos: desenvolve repertório e vocabulário, adquire cultura, alarga o senso crítico, amplia os limites do próprio conhecimento, promove a capacidade reflexiva, além de se preparar para os estudos, para o trabalho e para a vida.

Sendo assim, os alunos do 2º ano do Fundamental I do Colégio Santa Maria são inseridos num mundo leitor de diversas maneiras. Apresentamos diferentes gêneros textuais e exploramos as especificidades de cada um. Adotamos livros com temas do interesse da série a cada bimestre e com diferentes propósitos, promovemos rodas de leituras conduzidas pelas professoras sobre reportagens, textos científicos e contos modernos. Os alunos também dramatizam o que leem. Há aulas na biblioteca orientadas por uma contadora de histórias. Fazemos trocas de livros quinzenalmente e temos uma biblioteca.

Outro aspecto importante é que eles aprendem a função social da leitura, pois sempre há uma intencionalidade por trás de cada proposta. Ler para estudar, para se divertir, saber mais a respeito de algum assunto, expandir a capacidade de comunicação e para desenvolver um intenso trabalho intelectual são apenas algumas dessas intenções. Paralelamente, incentivamos a leitura em família, onde os pais têm a oportunidade de ler para seus filhos e vice-versa, juntos podem fazer desses, momentos divertidos.

Acreditamos que é preciso seduzir o aluno para mobilizá-lo a incorporar esse hábito e a ter gosto pela leitura.

“A leitura suscita a necessidade de familiarizar-se com o mundo.” (BAMBERGUR, 2002, p. 32)